Intel : les nouveaux refroidissements pour processeurs Alder Lake-S se montrent

Petit rappel, la 12e génération de processeurs d’Intel se limite pour l’instant à six références : Core i9-12900K et i9-12900KF ; Core i7-12700K et i7-12700KF ; Core i5-12600K et i5-12600KF.

Le premier ventirad, appelé RS1 (S pour small), serait réservé aux processeurs d’entrée de gamme Celeron et Pentium. À l’autre bout de la chaîne, le RH1 (H pour high) serait exclusif aux Core i9. Enfin, au milieu de l'illustration ci-dessus, figure un RM1 (M pour middle) destiné aux Core i7, Core i5 et Core i3.