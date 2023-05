Les drones pour le maintien de l'ordre ? Pourquoi le Conseil d'État valide définitivement leur utilisation

C'était une mission presque impossible, mais « il y en a qui ont essayé », comme dirait l'autre. Quelques jours seulement après la publication du décret autorisant l'utilisation de drones équipés de caméras par les forces de l'ordre pour la sécurité des biens et personnes, et la prévention des atteintes à l'ordre public, le Conseil d'État a été saisi d'une demande de suspension du décret. C'était le 24 avril dernier très exactement. Le juge des référés de la plus haute juridiction administrative a rejeté cette demande, avançant comme principal motif que le cadre juridique est suffisamment protecteur des données et de la vie privée des Français.