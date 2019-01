Banni des USA, ZTE annonce des pertes record cette année

Un résultat en baisse de 65%

Reconnue coupable d'avoir violé l'embargo iranien en vendant dans le pays des smartphones équipés de pièces américaines,n'est plus vraiment le bienvenu outre-Atlantique. Plus précisément : l'entreprise n'est plus autorisée à y acheter des pièces (Qualcomm et Intel, notamment), et a dû payer la modique amende d'un milliard de dollars au gouvernement américain. Selon Reuters , les profits de ZTE ont chuté de 65% par rapport à la même période l'an passé. Un constat alarmant, qui pousse l'entreprise à tabler sur des pertes comprises entre 6,2 et 7,2 milliards de yuan, soit entre 890 millions et 1 milliard de dollars.ZTE garde néanmoins la tête haute, et se prépare au lancement de son dernier smartphone : le, présenté lors de l'IFA 2018 et toujours attendu pour la fin d'année en Europe.