Xiaomi mis en demeure : les DAS des Redmi Note 5 et Mi Mix 2S étaient trop élevés (ANFR)



CookieWei / Shutterstock.com

Des DAS mesurés supérieurs à la réglementation européenne



Mesures du Xiaomi Redmi Note 5 (Source : ANFR)

Important de vérifier si l'appareil a bien été mis à jour



Mesures du Mi Mix 2S (Source : ANFR)

L'a révélé, le 27 février 2019, avoir pris la décision de récemment mettre en demeure la société. Dans le cadre de ses missions de contrôle de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques et de surveillance du marché, l'autorité avait procédé à deux contrôles « positifs » sur des mobiles de la marque : leet leLes mesures effectuées en laboratoire ont effectivement débouché sur des résultats supérieurs aux exigences européennes concernant le DAS (Débit d'absorption spécifique). Notons que le DAS correspond au niveau maximal d'ondes radio auquel le possesseur d'un smartphone peut être exposé.Lea été rattrapé par la patrouille après que le DAS, au contact de l'oreille, a été mesuré à(Watt par kilogramme), alors que la limite réglementaire est fixée à. Après une mise à jour et une réduction de la puissance de l'appareil, l'ANFR annonce avoir mesuré un DAS « tête » deLe DAS, à une distance maximale de 5 millimètres du corps, dufut mesuré à, alors que là aussi, la valeur réglementaire est fixée à. Après que Xiaomi a procédé à la mise à jour du terminal, son DAS a été mesuré àIl n'est pas nécessaire de se débarrasser du mobile ni de le retourner à son vendeur ou au fabricant. Une simple mise à jour automatique s'effectue dès que le téléphone en question se connecte à un réseau mobile ou au Wi-Fi. Si vous possédez l'un de ses smartphones, nous vous invitons à vérifier si le Redmi Note 5 fonctionne avec laou supérieure et si le Mi Mix S2 fonctionne avec laou supérieure.