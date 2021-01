Enceinte connectée : Xiaomi lance son Mi Smart Speaker

Commercialisée pour 50 euros, cette enceinte connectée dispose d'un haut-parleur de 12 W et fonctionne sur les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. Elle embarque également deux microphones afin d'interagir avec l'assistant vocal. Et c'est le Google Assistant qui vous répondra.

De couleur noire, le Mi Smart Speaker ressemble à s'y méprendre à une enceinte de la gamme Echo chez Amazon. Nous retrouvons ainsi une anneau lumineux bleu sur la partie supérieure. Toutefois, en France, l'enceinte est proposée en gris clair avec un tarif d'introduction à 49,99 euros au lieu de 59,99 euros chez Boulanger.

Quatre boutons tactiles permettent de contrôler manuellement le volume, d'éteindre les microphones ou de mettre en pause la lecture en cours. Le constructeur explique qu'il est possible d'appairer deux enceintes pour obtenir un son stéréo.

L'enceinte Mi Smart Speaker fonctionne avec les smartphones équipés au minimum d'Android 4.4 ou iOS 9.0. L'appairage est effectué via une connexion Bluetooth 4.2.