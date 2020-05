XiaoAI Art Speaker : le smart speaker signé Xiaomi, à seulement 49 dollars

Le chinois Xiaomi lance une petite enceinte connectée , la XiaoAI Art Speaker, ou un HomePod maison aux faux (vrais) airs de Sonos One.

Xiaomi vient de présenter sa petite enceinte connectée XiaoAI Art Speaker, dotée d'une forme cylindrique et intégrant l'assistant vocal maison XiaoAI.

Côté look, difficile de ne pas entrevoir une certaine filiation avec une enceinte Sonos One. Reste à savoir maintenant si cette dernière sera également lancée en dehors de l'Empire du Milieu, et si oui, à quel prix.