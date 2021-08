Des fuites révèlent les specs et le prix du futur Redmi 10

Comparé à son prédécesseur, le Xiaomi Redmi 10 s'offre une amélioration notable : le capteur photo principal passe de 13 Mpx à 50 Mpx. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 8 Mpx, mais aussi d’un capteur macro et d’un capteur de profondeur de 2 Mpx chacun. L'ensemble forme un imposant module photo rectangulaire.

À l'avant, on retrouve une caméra de 8 Mpx intégrée dans un poinçon. L'écran LCD FHD+ de 6,5 pouces profite quant à lui d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz, là aussi une amélioration. Notons également que la prise jack n'a pas disparu et que le capteur d'empreinte est situé sur la tranche, alors que le Redmi 9 optait pour un capteur dorsal.

Sous le capot, le Xiaomi Redmi 10 carbure au récent SoC Helio G88 de MediaTek , composé de huit cœurs, dont deux cœurs Cortex-A75 cadencés à 2 GHz. Il est couplé à 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, du moins dans la version aperçue. Enfin, la batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 18W promet une autonomie solide.

On ne sait encore rien de la date de sortie du Xiaomi Redmi 10. Affiché au prix de 249 dollars singapouriens (soit environ 160 euros), il sera décliné en trois coloris : blanc, bleu et gris.