Le Xiaomi Mi 10i 5G est officiel : écran 120 Hz et caméra 108 MP au menu

Le mobile est équipé d'un écran IPS LCD de 6,67 pouces avec définition FHD+ 1080p et fréquence de rafraîchissement 120 Hz. La dalle est compatible HDR10+ et un poinçon central abrite la caméra frontale de 16 MP.

Au dos, le bloc photo fait penser à un mix entre celui des Redmi Note 9 et du Poco F2 Pro par la disposition des capteurs et le cercle qui les entoure. Le module principal est le Samsung ISOCELL HM2 108 MP, qui est associé à un capteur ultra grand-angle de 8 MP, à un objectif macro 2 MP et à un capteur de profondeur 2 MP.

Le lecteur d'empreintes est situé sur la tranche et on retrouve un port jack 3.5 mm pour l'audio en filaire.