Xiaomi va lancer le Redmi Note 9T ce 8 janvier

Comme les autres références de la série, le Redmi Note 9T est un smartphone orienté milieu de gamme, mais avec une compatibilité 5G assurée par le SoC Dimensity 800U de MediaTek. Les fuites nous indiquent qu'il viendra avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go ou 128 Go d'espace de stockage selon la configuration choisie.

En ce qui concerne le système d'exploitation, le Redmi Note 9T aurait un peu retard puisqu'il serait proposé seulement sous Android 10 avec, on l'imagine, une mise à jour vers Android 11 prévue pour plus tard dans l'année.