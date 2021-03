Alors qu’il vient de lancer les Mi 11, Xiaomi dévoile un Mi 10S

Il y a le Mi 10, le Mi 10 Pro et le Mi 10 Lite. Mais n’oubliez pas le Mi 10T Pro, et encore moins le Mi 10T et le Mi 10T Lite. Et ne vous avisez surtout pas d’omettre le Mi 10i non plus. Ainsi, et comme la gamme de Xiaomi n’était déjà pas assez obscure, le constructeur ajoutera ce mois-ci un Mi 10S à l’organigramme.