L'usine TSMC Sony japonaise est officielle

Depuis de nombreux mois, le monde connaît une pénurie de semi-conducteurs qui impacte l’approvisionnement d’un grand nombre d’appareils électroniques, parmi lesquels ordinateurs portables , consoles de jeux vidéo et smartphones . Face à ce phénomène qui devrait persister jusqu’en 2022, Sony et TSMC s’associent pour créer une usine de semi-conducteurs au Japon. La société taïwanaise a annoncé que la construction devrait débuter en 2022 pour une mise en service dès mai 2024. L’usine sera principalement dédiée aux technologies de puces de 28 et 22 nanomètres, notamment prisées par le secteur de l’automobile, également touché par la pénurie.