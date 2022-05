La tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE 128Go profite de 100€ de réduction

Avec son écran LCD de 12,4 pouces bénéficiant d'une définition de 2560 x 1600, cette tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE a vraiment tout pour vous en mettre plein les yeux, et cela, quel que soit votre usage ! Par exemple, pour lire un article ou pour regarder le dernier épisode de votre série favorite, vous n'avez qu'à télécharger l'application adéquate en vous connectant à un réseau Wi-Fi, et le tour est joué !

De plus, avec sa puce Snapdragon 750G moulinant à 2,2 GHz et ses 6 Go de RAM, cette tablette se défend bien en toute circonstance. Elle est en plus équipée de haut-parleurs Dolby Atmos couplés à un son signé AKG, deux références dans leurs domaines, qui vous offriront une palette riche et un son particulièrement équilibré. Vous disposez par ailleurs, pour la photo/vidéo, d'un capteur avant de 5 MP et un capteur arrière de 8 MP.