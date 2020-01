La division smartphone change de tête chez Samsung

Les nombreux challenges de Roh Tae-Moon

Source : The Verge

Âgé de 52 ans, il devient le plus jeune président de la firme coréenne. Tout en ayant la mission de conserver la position de leader de Samsung sur le marché, il aura pour objectif d'introduire les nouveautés de la marque auprès du grand public, notamment les smartphones pliables À quelques semaines à peine de la présentation du Galaxy S20 et du nouveau smartphone pliable de la marque, Roh Tae-Moon vient s'asseoir sur le trône de la division smartphone de Samsung.Entré chez Samsung en 1997 et numéro 2 de cette même division depuis plusieurs années, plus jeune leader de la marque, Roh Tae-Moon a notamment supervisé le développement des dernières séries de Galaxy S et participé à l'externalisation de la production vers d'autres pays d'Asie, rappelle le Financial Times . Il a également joué un rôle central dans la réduction des coûts du constructeur, note l'agence de presse Reuters Il devra réussir à conserver la place de numéro 1 du smartphone, alors que les profits de la firme ont baissé sur les cinq derniers trimestres. Il devra aussi réussir à introduire sur le marché des produits encore nouveaux pour le grand public, comme les smartphones pliables. Il s'agira également de faire la différence grâce aux smartphones 5G introduits par l'entreprise . Un joli programme, en somme.