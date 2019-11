Écologie : Samsung récompensée pour la faible empreinte carbone de ses semi-conducteurs

© 360b / Shutterstock.com

La mémoire eUFS 3.0 de Samsung récompensée

Une technologie amenée à se généraliser

En la matière, la palme revient probablement à Samsung. Le Sud-coréen vient en effet de se voir décerner le label « Carbon Footprint and Water Footprint » de la part de la Carbon Trust — une organisation britannique indépendante encourageant les entreprises à engager des actions de développement durable dans leurs chaînes de production.La cinquième génération de mémoire V-NAND développée par Samsung ne fait pas seulement des merveilles en termes de débits en lecture et en écriture. La finesse de gravure des puces eUFS 3,0 leur octroie aussi une consommation énergétique moindre.Mais plus encore que ces considérations techniques, Samsung a vraisemblablement pris soin de revoir sa chaîne de production pour sa mémoire. D'après Sam Mobile, moins de matériaux rares sont nécessaires pour produire ce nouveau type de mémoire flash. Par conséquent, les ressources minières et le volume d'eau nécessaires pour la fabriquer sont nettement amoindris par rapport à la précédente génération, eUFS 2.1.Très concrètement, produire une puce en eUFS 3.0 nécessite l'utilisation de 0,31 mètre cube d'H20 et le rejet de 13,4 kg de CO. Comparable, rapporte Sam Mobile, à ce que deux pins trentenaires sont capables d'absorber en un an. Pour toutes ces raisons, Carbon Trust a donc décidé de reconnaître la solution de Samsung comme étant la plus durable de toute l'industrie du mobile.Non seulement récompensé par Carbon Trust, Samsung se voit aussi auréolée par le ministre coréen de l'Environnement pour le « faible » impact environnemental de ses puces eUFS 2.1 de 1 To et V-NAND de 512 Go.Honorée de ces éloges, Samsung a déclaré qu'elle continuerait de déployer ce nouveau type de mémoire sur «» à l'avenir (coucou le Galaxy S11 ). Le constructeur affirme aussi poursuivre ses efforts pour étendre ses partenariats commerciaux autour de ces puces à d'autres OEM.