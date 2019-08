Samsung C27RG50 : le nouveau moniteur incurvé 27 pouces débarque fin août en France

© Samsung

Ce qui se fait de mieux en matière de Full HD

Un écran qui reste hélas peu ergonomique

© Alexandre Boero pour Clubic

Source : communiqué de presse

a officiellement annoncé, le 31 juillet, la disponibilité de son nouveau moniteur gaming incurvé, le, pour la. Le prix n'a pas encore été dévoilé, mais certaines sources se plaisent à évoquer un possible montant tournant autour des 450 euros. À ce prix-là, le fabricant sud-coréen ne propose pas un modèle 4K mais, de haute volée s'il en est.Sur le papier, le Samsung C27RG50 envoie du bois. Le modèle à laest destiné aux gamers, et pour cela, ses performances doivent être à la hauteur. Avec un- impressionnant - deet une compatibilité avec la technologique NVIDIA G-Sync, la qualité d'image et la réactivité de la machine ne devraient pas faire beaucoup de déçus.La technologie 240 Hz RapidCurve (c'est son nom) promet un taux de rafraîchissement ultra-rapide, c'est certain, mais aussi des, pour proposer au public un écran offrant des scènes à la fois stables et fluides.Samsung se targue d'un temps de réponse deavec un rapport de contraste de 3000:1 qui ne devrait pas souffrir de fuites de lumière, «», prévient le constructeur, histoire de nous mettre l'eau à la bouche.Concernant le design, il ne vous aura pas échappé que le C27RG50 offre une(1 500R). Celle-ci permet donc d'avoir une vision complète de l'écran en, même dans le cas d'une session de jeu prolongée. Mais on ne va pas plus loin. Seul le réglage de l'inclinaison du moniteur est accessible. Il n'est hélas pas possible d'ajuster la hauteur ni l'inclinaison.Côté connectique, l'écran dispose de deux entrées HDMI, d'une sortie casque et d'une entrée DisplayPort 1.2a.Enfin, les gamers apprécieront les divers modes d'affichage préconfigurés qu'ils pourront utiliser et adapter en fonction du type de jeu, via le menu de l'écran. Le modegarantit par exemple un faible retard d'affichage entre la carte graphique et l'écran. Le mode, lui, améliore les niveaux de noirs, la netteté, les couleurs et le contraste. Pour les as de la gâchette virtuelle, la fonctionplace un viseur au centre de l'écran.pourront être enregistrés sur l'écran, pour ne pas avoir à jongler entre les différentes options constamment.