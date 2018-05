Samsung Galaxy Note 9 : une version avec 512 Go de stockage

Un disque dur externe dans sa poche

On peut aussi avoir un aperçu du design de l'appareil grâce au site Slashleaks. Au final, le Note 9 s'avère peu différent de son prédécesseur, le Note 8.Le smartphone est un compagnon de poche devenu indispensable et l'on voudrait souvent pouvoir stocker plus de choses dessus, plutôt que d'avoir à trier son contenu pour libérer de la place. Une information (à prendre bien sûr avec des pincettes a fuité sur Twitter) : selon le leaker chinois Ice Universe, Samsung aurait décidé de sortir une version de son prochain, le Note 9, avec 512 Go de stockage et 8 Go de RAM.Le Samsung Galaxy Note 9 pourrait prendre en charge des cartes microSD de 400 Go, ce qui amènerait le stockage total pour la version à 512 Go à 1 To. Mais nous ne savons pas encore quand le modèle sera commercialisé ni s'il sera disponible en France. Aucune information n'a été communiquée sur son prix, mais il est probable que le Note 9 à 512 Go soit la version la plus chère du nouvel appareil de Samsung.D'autres fuites sont apparues sur le net. SlashLeaks a publié sur son site des images du verre de l'écran du Samsung Galaxy Note 9. L'information provient de Dimitri12, qui communique des informations sur les futurs smartphones qui se vérifient presque à chaque fois.Dans la vidéo publiée sur YouTube, on peut donc voir la face de verre du nouveau produit Samsung, assez semblable à celle de son grand frère le Note 8. L'écran est incurvé et possède de fines bandes supérieures et inférieures. On constate que les angles de l'appareil ont l'air plus doux. Pour l'instant, Samsung n'a rien confirmé et il faudra attendre la présentation officielle du Note 9 cet été, vraisemblablement le 29 juillet, pour le vérifier. Soit un mois plus tôt que le Galaxy Note 8 sorti à l'été 2017.