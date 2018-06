Le Galaxy Note 9 embarquera un Bixby 2.0

Bixby 2.0 sera encore plus intelligent

Bixby 2.0 devrait conquérir 14 millions d'appareils d'ici fin 2018

Modifié le 01/06/2018 à 15h36

La Galaxy Note 9 devrait être le premier appareil sur lequel Bixby 2.0 sera disponible, avant un déploiement plus conséquent dans la seconde moitié de 2018 et dans le courant de 2019.Face à Amazon Alexa, Siri et Google Assistant, Samsung prépare son offensive. Son assistant personnel, baptisé Bixby, devrait se transformer en une vraie «» qui rendra le smartphone plus performant et plus facile à utiliser. Ses capacités de compréhension du langage naturel devraient être améliorées. Des améliorations sont également prévues concernant la résistance au bruit ambiant et les délais de réponse.», a annoncé Gray G. Lee, le patron du Centre d'Intelligence artificielle au sein de Samsung Research, lors d'une conférence de presse dédiée à l'intelligence artificielle. Mais c'est surtout ce qu'il a confié à un journaliste duen marge de cette conférence qui intrigue.Bixby 2.0 sera dévoilé «», a déclaré Gray G. Lee. Entendez : le premier smartphone à embarquer le Bixby 2.0 sera le Galaxy Note 9. Étant donné que les smartphones de cette gamme ont tous été dévoilés au mois d'août, on peut s'attendre à ce que le Note 9, et donc le Bixby 2.0, soient présentés courant août 2018.Toujours selon Gray G. Lee, Samsung devrait étoffer très prochainement son équipe dédiée à l'intelligence artificielle, portant le nombre de collaborateurs à un millier. Des fusions et des acquisitions d'acteurs plus petits sont également prévues.Et en terme de déploiement, Samsung se veut ambitieux : Bixby 2.0 devrait être présent sur 14 millions d'appareils d'ici fin 2018, et sur tous les appareils de la firme d'ici 2020.