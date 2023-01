Un problème d'endurance sur le SSD 990 PRO ? Samsung ne semble pas vouloir y croire

En effet, après simplement quelques jours d'usage on ne peut plus normal, l'indicateur S.M.A.R.T. et le logiciel Samsung Magician soulignaient déjà une santé de « seulement » 99 %. Comme Robbie Khan l'explique, d'autres SSD haut de gamme, de Samsung mais pas seulement, sont encore à 99 % après une bonne année d'utilisation.

Les choses se sont cependant encore gâtées, et après quelques jours de plus, Robbie Khan est passé à 98 %, puis à 95 %, et enfin à 94 %. Là, le SSD n'avait écrit qu'un peu plus de 4 To de données, et Robbie Khan a considéré qu'il était temps de contacter le service client de Samsung.