Galaxy Z Flip 4 : un étui dévoile un changement de design pour le smartphone pliant de Samsung

Mais récemment, le pronostiqueur Ice Universe, réputé pour la fiabilité de ses informations, a publié sur Twitter un aperçu détaillé de ce qui semble être un étui pensé pour le Galaxy Z Flip 4 de Samsung. Au travers des photos partagées par ses soins, nous pouvons donc remarquer quelques différences avec le Galaxy Z Flip 3. C'est notamment le cas pour l'écran externe légèrement plus grand (la découpe de l'étui étant en apparence plus importante) et la charnière, quant à elle plus étroite.