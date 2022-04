Se faire plaisir à petit prix c'est possible avec la tablette Realme Pad

La Realme Pad est équipée d'un écran 10,4 pouces avec une définition de 2000 x 1200 pixels. Cette dalle relativement grande vous permettra de profiter de tous vos contenus dans un confort optimal. Les performances sont dans l'ensemble plutôt correctes puisque vous serez en mesure de lancer plusieurs applications en même temps sans essuyer des ralentissements. À l'intérieur, on retrouve 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go (extensible via microSD). Une tablette plutôt douée donc !