Qualcomm anticipe une baisse des ventes de smartphones de 30% au prochain trimestre

Les consommateurs, inquiets, repoussent leurs achats



Une année 2020 sauvée par la 5G ?



Source : The Verge

La pandémie de COVID-19 met à l'arrêt l'économie mondiale et la crise n'épargne pas le marché du smartphone.Qualcomm, qui fournit la plupart des fabricants en processeurs et modems, a indiqué dans un communiqué que les expéditions de smartphones devraient s'écrouler d'environ 30 % dans les prochains mois d'après les prévisions.L'entreprise a également annoncé que les ventes de smartphones avaient reculé de 21 % au cours du dernier trimestre, qui coïncide également avec le début de la pandémie. Elle explique ces chiffres par les mesures de confinement qui ont contraint les différents points de vente à baisser le rideau.Le constructeur ajoute également que les consommateurs, confrontés à cette crise sanitaire d'une ampleur inédite, sont inquiets et n'envisageraient pas de renouveler leur équipement. Pour Qualcomm, l'évolution de la demande en smartphones dépendra en grande partie des différentes politiques de relance économique mises en place par les gouvernements.L'entreprise a pour le moment réussi à rester à flot avec un chiffre d'affaires trimestriel légèrement au dessus des objectifs à 5,2 milliards de dollars (contre 5,02 milliards de dollars attendus) mais son bénéfice a plongé de 29 % à 468 millions de dollars par rapport au même trimestre il y a un an.Qualcomm s'attend malgré tout à un bon maintien des livraisons de smartphones 5G. Le nombre d'appareils compatible avec les réseaux mobile de dernière génération serait compris entre 175 et 225 millions pour l'année 2020 et le constructeur en équiperait l'écrasante majorité avec ses modems.Tous les constructeurs ont lancé un ou plusieurs modèles 5G au cours des derniers mois mais l'arrivée d'Apple avec l' iPhone 12 devrait constituer une vraie rampe de lancement pour la démocratisation de la technologie.