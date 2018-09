Le Snapdragon 855 au niveau de l’A11 d’Apple selon un benchmark

Un score de 10 469 points pour le Snapdragon 855

Le test d'une nouvelle pucerépondant au nom de « msmnile » est apparu sur Geekbench . Si l'on en croit les observateurs, il s'agirait bel et bien duLe SoC, qui équipera très probablement une partie desde l'année prochaine fait état de performances en hausse (encore heureux), comparé à son prédécesseur. Mais se hisse à peine au-dessus du score de la pucequi équipe les iPhone X, sortis rappelons-le en fin d'année dernière.Le premierau monde gravé en 7nm enregistre donc un score de 10 469 points sur Geekbench, contre 10 302 pour celui de l'iPhone X. Une faible avance, qui n'annonce pas forcément du bon pour Qualcomm. D'autant que sa puce est équipée de 8 coeurs, contre 6 seulement pour l'A11.En outre, nous ne sommes plus qu' à quelques jours de l'annonce des nouveaux iPhone par Apple. Une conférence durant laquelle le géant de Cupertino devrait lever le voile sur le SoC A12, qui équipera ses nouveaux appareils ? lui aussi gravé en 7nm.Enfin rappelons qu'il y a quelques jours, Huawei s'est porté garant des performances du futur Kirin 980 , qui propulsera les Mate 20 et Mate 20 Pro en 2019.Une concurrence déjà féroce pour une puce qui, si elle n'a pas encore été officialisée, montre déjà des signes évidents de faiblesse.