Snapdragon Phone : un prochain smartphone d'Asus mettrait en avant la marque de Qualcomm

Logiquement, ce Snapdragon Phone embarque le SoC le plus puissant disponible chez Qualcomm actuellement, à savoir le Snapdragon 888 qui équipe de nombreux smartphones haut de gamme de 2021. La puce est associée à 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage.

Le listing évoque aussi un grand écran OLED de 6,78 pouces et une batterie de 3 840 mAh (divisée en deux accumulateurs de 1 920 mAh). Cela semble peu pour un smartphone gaming, d'autant plus équipé d'un écran aussi grand.

Nous pouvons faire une croix sur une définition QHD+ pour ce produit. L'intégration d'une dalle 120 Hz (voire plus) reste probable étant donné qu'il s'agit d'un appareil pour jouer et que la technologie du taux de rafraîchissement adaptatif permet de proposer cette feature sans trop tirer sur l'autonomie.

Un port jack 3,5 mm serait présent sur ce Snapdragon Phone by Asus. S'il a tendance à disparaître, il est encore intégré sur des modèles gaming pour profiter d'une meilleure expérience audio en jeu.