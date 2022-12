OPPO va-t-il faire chavirer tous les mélomanes grâce à sa nouvelle puce sans-fil et sans perte ?

Les appareils souffrent pourtant d'un problème lié à la qualité audio diffusée via les puces Bluetooth. La bande passante étant limitée, ces écouteurs sont bien souvent limités à une qualité standard et empêchent la diffusion de morceaux en haute résolution.

On peut d'ailleurs évoquer le cas d'Apple, qui propose avec son service de streaming musical Apple Music des millions de titres en qualité CD, et supérieure, mais aucun appareil pour écouter ces morceaux sans-fil. Les AirPods, AirPods Pro et AirPods Max sont limités à de l'AAC 256 kbit/s.

OPPO a décidé de prendre à bras-le-corps ce problème et a présenté un nouveau processeur lors de sa conférence Inno Day 2022 qui devrait permettre à tous de profiter de l'audio sans pertes et sans sacrifier le confort de leurs écouteurs Bluetooth.