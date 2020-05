Le OnePlus 8 Interstellar Glow est disponible, au prix de 799€

Lire aussi :

Il y a quelques semaines, OnePlus a lancé son nouveau tandem de smartphones OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro . Aujourd'hui, c'est au tour de l'édition limitée Interstellar Glow d'arriver en boutiques.Selon le groupe chinois, «». En effet, via une infusion de la couleur à la fois dans le film et le verre lui-même, le smartphone offre un dégradé très original en fonction des conditions d'éclairage.Ce OnePlus 8 Interstellar Glow est disponible dès à présent sur le site officiel de la marque, en version 12 Go RAM/256 Go de stockage uniquement, et au prix de 799 euros.