Le mode "une main" débarquera bientôt sur les OnePlus 7 et 7 Pro

Les OnePlus à « une main »

Parce que nos (trop ?) gros smartphones nécessitent désormais bien souvent d'utiliser nos deux mains, les constructeurs proposent des modes spécifiques, facilitant la manipulation à une seule main lorsque la situation l'exige. Une option toutefois absente des modèles OnePlus, jusqu'à aujourd'hui.Cette absence devrait en effet bientôt être comblée, puisque la fonction «» a été implémentée dans la récente Open Beta 8 d'OxygenOS, disponible pour les OnePlus 7 et 7 Pro . Le mode vient s'ajouter au menu «» et s'active simplement via un swipe vers le bas, depuis le coin inférieur droit ou gauche de l'écran.Ce mode «» permet alors de réduire l'interface de moitié, afin de faciliter l'accès (à une main donc) aux options de cette dernière, à l'instar de ce que propose Apple sur son iPhone.