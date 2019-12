Des leaks laisseraient entrevoir trois versions pour le OnePlus 8

Lire aussi :

En 2019, OnePlus rompait avec ses habitudes en lançant deux smartphones grand public par semestre (on laisse de côté la variante 5G). En plus des OnePlus 7 et 7T attendus , le constructeur proposait ainsi les 7 Pro et 7T Pro . Et bien il semble que la marque chinoise souhaite aller encore plus loin dans cette logique.Reprenant la formule à succès de constructeurs comme Samsung, Huawei, Apple ou Xiaomi, les prochaines séries de OnePlus devraient se décliner en encore plus de modèles l'année prochaine. On devrait ainsi se retrouver en mai 2020 avec trois nouveaux OnePlus selon une fuite une provenance de Chine.Le OnePlus 8 Pro embarquerait alors un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec définition QHD+ 3 180 x 1 440 pixels et taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il irait encore plus loin que le modèle de cette année au niveau de la dalle. Les changements hardware pour l'appareil photo seraient quant à eux moins impressionnants, mais toujours basés sur un triple capteur. Ce dernier serait ainsi composé d'un module principal 60 Mp, d'un ultra grand-angle 13 Mp, d'un téléobjectif avec zoom optique 16 Mp. Un capteur frontal de 32 Mp avec capteur ToF serait prévu à l'avant.Le leaker évoque aussi la présence d'une batterie de 4 500 mAh et sans surprise du SoC Snapdragon 865. On ne sait pas encore si le mobile sera exclusivement 5G ou s'il existera deux variantes : une 4G LTE et l'autre 5G.Le OnePlus 8 aurait quant à lui droit à un écran AMOLED de 6,44 pouces avec définition FHD+ 2 400 x 1 080 pixels et fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il n'y aurait pas de grand changement pour l'appareil photo, seul le module frontal ToF semblant absent et le capteur ultra grand-angle passant à 12 Mp. Snapdragon 865 et batterie 4 000 mAh seraient aussi prévus.Enfin, et il s'agirait de la grande nouveauté de l'année prochaine, un modèle « Lite » serait également dans les cartons. Cette version aurait également droit à une dalle AMOLED FHD+, mais de 6,4 pouces. Sur la photo, le module principal ne serait « que » de 48 Mp, contre 60 Mp sur les autres. À l'avant, on passerait de 32 Mp à 16 Mp.La batterie serait la même que sur le OnePlus 8. La différence la plus flagrante se ferait alors au niveau de la puce : le OnePlus 8 Lite serait en effet équipé d'un MediaTek Dimensity 1 000 gravé en 7nm