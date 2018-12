OnePlus 6T : des ventes en hausse de 249% par rapport à son prédécesseur

Un appareil mieux distribué dans le monde

Source : Wccftech

Selon Pete Lau, le PDG de, lesurpasse les ventes de son prédécesseur de 249%.Si les qualités intrinsèques de l'appareil ( nous, on a adoré ) ne sont évidemment pas à écarter, il ne faudrait pas non plus oublier que le OnePlus 6T a été très largement mieux distribué que son illustre grand frère.En effet s'il a toujours été possible de se procurer un smartphone de la marque en ligne, le OnePlus 6T a été le premier smartphone du constructeur à être officiellement mis sur les étals de la Fnac Même constat aux États-Unis, où le OnePlus 6T est vendu notamment par l'opérateur T-Mobile. Du reste, il ne fait presque aucun doute que l'ascension de la marque chinoise se poursuivra ces prochaines semaines, notamment grâce au tout récent OnePlus 6T McLaren Edition et sa coque tout en fibre de carbone.