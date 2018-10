OnePlus 6T : des pop-up store à travers la France pour l'obtenir le 31 octobre

Acheter le OnePlus 6T avec une semaine d'avance

Une stratégie communautaire rôdée

OnePlus annonce aujourd'hui que lesera vendu en exclusivité et dès le 31 octobre dans 5 pop-up stores à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Marseille.Le nouveau smartphone de OnePlus sera présenté le 29 octobre , mais n'arrivera sur le marché que leAlors pour surfer sur la hype que ne manquera pas de susciter son annonce, le constructeur chinois souhaite rassembler sa communauté dans ses pop-up stores, qui permettront aux plus impatients de se procurer le téléphone avec une semaine d'avance.Les personnes qui se rendront dans l'un des 5 pop-up stores pour y découvrir le nouveau flagship sorti des usines OnePlus auront également l'opportunité de repartir couverts de goodies en tout genre, comme des coques exclusives ou, pour les plus chanceux, le tout nouveau sac à dos de la marque Sous couvert d'offrir la primeur de l'achat de son nouveau smartphone aux technophiles les plus impatients, OnePlus vise surtout à pousser à son maximum le curseur communautaire si cher à son coeur.Plus tôt dans le mois, OnePlus lançait même une campagne de recrutement d'un "Ambassadeur OnePlus" au sein de sa communauté afin de prêcher la bonne parole et répandre la philosophie "Never Settle" de la marque.À Paris, le pop-up store OnePlus 6T se tiendra à la Fnac des Ternes dans le 17e arrondissement. Les autres événements auront lieu dans des boutiques Bouygues Telecom dont vous pouvez retrouver l'adresse ici même