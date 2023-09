Nouveaux pilotes NVIDIA : Mortal Kombat 1 et prise en charge du Resizable BAR sur Starfield

Nous sommes en revanche un peu surpris de voir que finalement, il n'y a que le DLSS 2 qui est mis en avant pour ce renouveau de la fameuse franchise. Pas de DLSS 3, pas de frame generation pour un titre qui devrait malgré tout plutôt bien se comporter sur des PC relativement modernes.

Pour le DLSS 3, c'est à ICARUS qu'il faut jouer. Sorti fin 2021, le survival de RocketWerkz profite enfin du frame generation de NVIDIA, qui évoque aussi la prise en charge de quatre autres jeux en DLSS 2 : Arcadegeddon, Ad Infinitum, Starsiege: Deadzone et Warstride Challenges.

Enfin, NVIDIA termine son annonce par la mention de six nouveaux moniteurs G-Sync et de la mise à jour de GeForce Experience avec cinq nouveaux titres : Armored Core VI: Fires of Rubicon, Immortals of Aveum, The Texas Chain Saw Massacre, Wayfinder et Starfield.