Ethereum : le prix des cartes graphiques va-t-il baisser ?

The Merge est la promesse d’un avenir plus vert dans la sphère énergivore des crypto-monnaies, puisque les cartes graphiques ne seront plus utilisées pour miner et valider des blocs. La puissance de calcul demandée pour cette tâche devrait être réduite de plus de 99 % depuis le lancement officiel de ce qu’on appelle déjà l’Ethereum 2.0.