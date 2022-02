NVIDIA : l'échec du rachat d'ARM n'aura pas d'impact sur la stratégie

« Étant donné que nous n'avions pas achevé la fusion avec ARM, les stratégies qui auraient découlé de celle-ci n'ont jamais été discutées. Notre stratégie est donc la même. Nous faisons du calcul accéléré partout où il y a des CPU. Nous le ferons pour les processeurs x86. Et nous le ferons pour ARM. Nous développons tout un tas de CPU ARM et de SOC. […] Nous avons un contrat de licence de 20 ans avec ARM. Et nous allons continuer à profiter de tout cela […]. Nous continuerons à élaborer des CPU, des GPU et des DPU ».