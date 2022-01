Shield TV : la mise à jour Android 11 provoque des bugs, NVIDIA promet des correctifs

NVIDIA a reconnu que l'update avait provoqué une anomalie avec l'autorisation « Autoriser uniquement quand l'app est en cours d'utilisation ». Sélectionner cette option agit comme si l'utilisateur avait refusé d'accorder l'autorisation en question. Et comme les applications qui gèrent des fichiers et médias en dépendent, elles ne peuvent plus fonctionner correctement.