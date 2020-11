La GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition se montre en photos (et surclasse la RTX 2080 Super)

La NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti intègre 4864 CUDA cores, 152 Tensor cores et 38 RT cores. Elle embarquera 8 Go de GDDR6 14 Gb/s sur un bus mémoire 256-bit. Un bagage qui lui offre une largeur d’épaules suffisante pour se hisser au niveau de la RTX 2080 Super… et même de la dépasser, promet le constructeur.

Sur Red Dead Redemption 2, la RTX 3060 Ti surclasse les performances de la 2080 Super d’un peu moins de 10%. Sur le très exigeant Control, l’écart passe à 16% d’après VideoCardz. Le tout récent Watch Dogs Legion serait quant à lui aussi à l’aise sur les deux modèles.