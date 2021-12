MSI offre une belle surprise pour Noël ! Quel ordinateur professionnel choisir pour en profiter ?

Comme son nom peut le laisser supposer, l'avantage du All-in-One consiste à ce que tous les composants (ou presque) d'un PC standard se trouvent dans votre écran ! Fini les câbles qui trainent, le Modern AM241P 11M est là pour vous simplifier la vie. Et dans la finition 082EU, vous profitez d'un bel écran doté d'une dalle IPS de 23,8" comportant une définition de 1920 x 1080 en Full HD, en bénéficaint en plus d'un traitement anti-reflet. Vous pouvez également l'ajuster avec une inclinaison possible allant de -5° à +20° et un rehaussement pouvant atteindre 13cm.

Du côté du processeur, comptez sur l'excellent Intel Core i5-1135G7 doté de 4 cœurs et moulinant à 2,4 GHz. Vous bénéficiez également de 8 Go de RAM (DDR4) extensible jusqu'à 64 Go, ainsi que d'un SSD de 256 Go pour stocker tout ce dont vous avez besoin sur votre All-in-one. Compatible avec le Bluetooth 5.1. et le Wi-Fi 6 (802.11ax 2x2), la connectique est au rendez-vous grâce à 2 ports USB-A 3.2, 2 ports USB-C 3.2, une sortie audio, 1 port HDMI in 2.0, 1 port HDMI-out 2.0, un port LAN RJ45 ainsi qu'une encoche de sécurité Kensington Lock. Cerise sur le gâteau, une webcam Full-HD est également fournie avec le produit.