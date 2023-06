Prestige 16 : MSI présente le premier laptop Meteor Lake

Pour en avoir le cœur net, Notebookcheck a observé le total de cœurs physiques et logiques, ce qui a confirmé la présence d'une puce de 16 cœurs et 22 threads, incompatible avec le line-up actuel de la gamme Raptor Lake. En réalité, chez Intel, seul Meteor Lake dispose d'un tel CPU avec une puce dotée de 6 cœurs performants, 6 cœurs efficaces (CPU) et 2 cœurs efficaces (SoC) pour un total de 22 threads.