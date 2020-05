Le Motorola Razr passe en mode Android 10 et s'offre de nouvelles fonctionnalités

Le Motorola Razr sous Android 10

Pas de quoi sauver le Razr ?

Source : The Verge

Une mise à jour qui permet notamment au smartphone de proposer davantage de fonctionnalités depuis son petit écran externe.Motorola déploie actuellement la mise à jour Android 10 destinée à son smartphone à clapet Razr . Une mise à jour qui s'accompagne de plusieurs optimisations bien sûr, mais aussi de quelques nouveautés concernant l'écran secondaire du smartphone.Ainsi, le petit écran externe du Motorola Razr peut désormais afficher des indications Google Maps, permettre d'effectuer des appels vidéo, répondre aux messages en utilisant un clavier complet, contrôler la lecture de musique... Tout cela, sans avoir à ouvrir le smartphone. Sympa.Certes, cela ne va pas corriger les différents défauts inhérents à ce Razr, avec notamment une fiabilité toute relative et de réelles lacunes en photo (et un prix de 1 699 euros en France), mais le soutien (logiciel du moins) de la part de Motorola est louable.Sans compter que le constructeur a d'ores et déjà promis que le Razr bénéficiera aussi, dans quelques mois, de la mise à jour vers Android 11.Rappelons toutefois qu'aux Etats-Unis, Motorola propose désormais aux acheteurs d'un smartphone Razr, de recevoir un second smartphone Razr en cadeau . Pas forcément un signe de réussite pour un smartphone lancé en janvier dernier...