Monkey Island débarque dans Sea of Thieves cet été !

Il y a environ deux ans, The Legend of Monkey Island faisait une première apparition dans Sea of Thieves sous la forme d'un easter egg appuyé au sein de la mise à jour centrée sur Pirates des Caraïbes. Depuis (et depuis la sortie du jeu en 2018, en fait), les fans voulaient encore plus de The Legend of Monkey Island dans leur jeu d'aventure et de piraterie. Plus que quelques semaines à tenir, car cela arrive enfin grâce à un crossover ambitieux et prometteur !