Microsoft Surface Duo 2 : la coque permettant de "ranger" le stylet coutera 65$, on se croirait chez Apple

L'utilité de cette coque sera quoi qu'il en soit très limitée sans un stylet. En l'occurrence, elle est conçue en premier lieu pour le Surface Slim Pen 2 (que l'on retrouvera aussi pour le nouveau Surface Laptop 8). Ce stylet n'est pas donné lui non plus : il faudra compter 129,99 euros pour l'acheter séparément. Rappelons que l'Apple Pencil de seconde génération est à peine plus cher : 135 euros en France.