Des détails sur le Surface Duo 2 de Microsoft apparaissent en ligne avant l’annonce officielle

Pour rappel, la Surface Duo 2 est pressentie avec deux écrans de 5,8 pouces, un Soc Snapdragon 888 de Qualcomm, 8 Go de RAM ainsi que 256 Go de stockage. La partie photo ne sera pas oubliée avec un triple module à l’arrière : un capteur principal de 12 mégapixels, un zoom de 12 mégapixels et un ultra grand angle de 16 mégapixels.



La certification FCC révèle de nombreux détails techniques et confirme la plupart des rumeurs que nous avons pu rapporter jusqu’ici. On note essentiellement de multiples améliorations concernant la connectivité de l’appareil : la Surface Duo 2 de Microsoft prend en charge les réseaux 5G, le Wi-Fi 6 ainsi que la technologie NFC. De plus, le téléphone embarquera une puce Ultra WideBand qui permet une localisation de très grande précision.