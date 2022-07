Les téléviseurs QD-OLED de Samsung moins chers que les TV OLED de LG ?

Cette valse des prix n’a que peu d’impact sur l’achat de téléviseurs dans l’hexagone, pourront rétorquer nos lecteurs. Certes, les prix analysés par le cabinet UBI Research concernent l’Amérique du Nord. Quoi qu’il en soit, Samsung et LG semble également jouer au chat et à la souris sur le marché français. Ainsi, le Samsung QE55S95B et le LG OLED55G2 sont tous deux vendus au même prix, soit 2 490 € et chacun des fabricants y va de son offre de réduction pour convaincre d’éventuels acheteurs. Idem pour les modèles de 65 pouces, qui ne sont pas vendus au même prix, mais dont les ODR respectives placent le modèle de Samsung moins cher que celui de LG.



Bref, les meilleurs téléviseurs QD-OLED comme W-OLED restent onéreux, quand bien même ces deux acteurs se livrent une bataille des prix. Bien qu’ils soient un chouïa plus accessible, ces téléviseurs restent loin du prix moyen d’achat en France, sans parler de l’inflation actuelle qui risque fort de continuer à jouer sur le moral des ménages. Dans l’histoire, ce ne sont pas moins les baisses de prix de Samsung et LG qui donnent à réflexion, mais plutôt l’écart très important qui existe entre ces derniers et les téléviseurs OLED et QD-OLED de Sony !