Le portable LENOVO Ideapad 330 à 350 euros

Back to School : nos bons plans high-tech pour la rentrée 2018

Pour commencer cette journée bons plans et profiter de cette offre, nous vous invitons à aller visiter. Le marchand en ligne, jamais avare de promotions et autres ristournes en tous genre nous propose en effet de découvrir l'ordinateur portableà 449 euros, mais vous pourrez faire descendre ce tarif àgrâce à l'offre de remboursement actuellement cours, et dont vous pourrez découvrir les modalités sur cette page. Vendu et expédié par, ce produit est bien évidemment neuf. Vous pourrez bénéficier des avantages habituels liés à la plateforme de vente en ligne. Comprenez par là que vous pourrez vous faire livrer chez vous ou en point retrait dès demain, et ce, gratuitement en France métropolitaine. Vous pourrez aussi, pour 80 euros supplémentaires, assurer votre portable contre les pannes et la casse pendant 4 ans.Construit autour d'un processeurcadencé à 2 GHz et équipé de 4 Go de RAM en DDR4, le LENOVO Ideapad 330 dispose aussi d'un processeur graphique AMD Radeon Vega 8 qui lui permet de gérer sans problème les applications de bureautiques et les contenus multimédias, tout en vous permettant de jouer à certains jeux légers. Pas question de faire tourner The Witcher 3 en ultra évidemment, mais un petit Overwatch devrait tourner sans problème en sacrifiant quelques paramètres graphiques.Côté stockage, comptez sur un disque dur d'un To. L'ordinateur portable est en outre équipé d'une dalle 16:9 Full HD et dispose de toute la connectique dont vous pourrez avoir besoin grâce à ses deux ports USB 3.1, son port USB 3.0, son port USB-C 3.1, un HDMI et un port LAN. Garanti deux ans, il est aussi livré avec une licence Windows Familiale 64 bits.