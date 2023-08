Les smartphones boostés à l'IA, c'est pour l'année prochaine, selon le président de Lenovo

L'entreprise a publié ses résultats financiers du dernier trimestre. Comme il est de coutume, son président-directeur général, Yang Yuanqing, en a profité pour commenter l'avenir de l'entreprise et de l'industrie dans laquelle elle évolue. Selon lui, l'intelligence artificielle va prendre une place bien plus importante au sein des smartphones et des ordinateurs à partir de l'année prochaine.