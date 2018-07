Intel déploie plus de 2000 drones simultanément pour son anniversaire

Le désir de la transformation numérique

Intel, sur tous les fronts technologiques

Modifié le 19/07/2018 à 16h57

Il y a 50 ans, le 18 juillet 1968 très exactement, naissait Intel, petite entreprise pionnière sur le marché de la technologie, devenue un mastodonte mondial de l'électronique et de l'informatique dont on estime la valeur à environ 200 milliards de dollars. Et pour fêter son demi-siècle d'existence, Intel a décidé de mettre les petits plats dans les grands en offrant à ses collaborateurs et aux spectateurs du monde entier un show de 2018 drones qui ont illuminé le ciel californien, là où se trouve le siège de l'entreprise. Une sorte de pont entre le passé, le présent et le futur, dont elle sera un acteur incontournable.En 1971, quelques dizaines de mois après sa fondation, Intel commercialisait le premier microprocesseur au monde. Aujourd'hui, le géant illumine le ciel, et défie les lois de la technologie. La firme a fêté ses 50 ans en s'offrant un record du monde, celui du plus grand nombre de véhicules aériens non-habités volant simultanément. Les concepteurs ont ainsi dessiné le logo Intel à Santa Clara en Californie à l'aide de 2018 drones Intel Shooting Star, des véhicules aériens sans pilote spécialement conçus pour le divertissement (utilisés notamment à l'occasion du show de Lady Gaga lors de la mi-temps du Super Bowl 2017).Ce geste tout bonnement impressionnant «», comme nous le fait remarquer Anil Nanduri, vice-président et directeur général d'. L'entreprise américaine entend bien faire de la prochaine décennie celle de la transformation numérique.A l'avenir, toutes nos activités interagiront avec l'informatique. C'est inéluctable, et Intel l'a bien compris. Les logiciels et algorithmes vont être toujours plus performants, et l'informatique va devoir s'adapter à des contraintes importantes de coût et d'environnement.Intel mise notamment sur le secteur automobile. Son système Mobileye équipe déjà 27 millions de véhicules de par le monde. Cette technologie excelle dans la détection et la localisation, et se destine aux véhicules autonomes.La firme va aussi poursuivre ses efforts et investissements dans la prochaine génération de technologie, comme les unités centrales de traitement qui allient une faible puissance à la haute performance ; ou encore le développement de la 5G pour des communications à plus faible latence. L'intelligence artificielle compte également pour Intel, qui veut accompagner les entreprises, sans oublier la technologie neuromorphique, capable d'imiter la fonction des neurones et susceptible de devenir un modèle de calcul adaptable, d'une efficacité redoutable.Notre petit doigt nous dit qu'n'a pas fini de nous surprendre.