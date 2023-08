Intel préparerait un nouveau CPU deux cœurs baptisé "Intel 300"

Il semble devoir en être de même sur Raptor Lake avec cet Intel 300 en successeur annoncé du Pentium Gold G7400. On retrouve les deux cœurs et les quatre threads ainsi que la fréquence de fonctionnement en retrait par rapport aux Core i3. On retrouve surtout ce même différentiel dans le TDP qui semble encore se caler sur 46 watts contre 89 Watts pour les Core i3.

Si le nom de baptême de cet Intel 300 peut sembler étonnant, nous ne jurons plus de rien avec les nomenclatures Intel. Nous attendons donc sagement la confirmation de la firme américaine qui devrait aussi bientôt annoncer le prix de cette puce dont la sortie serait prévue ce trimestre.