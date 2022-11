Intel : l'i5-13400 non-K en fuite, vers un tueur de Ryzen 5 7600X ?

C'est sur CPU-Z que le processeur Raptor Lake d'Intel s'est montré. Ce nouveau CPU de bureau devrait arborer 10 cœurs cadencés entre 2,5 et 4,6 GHz et comporter 20 Mo de cache L3. On devrait également y trouver une partie graphique Intel UHD 770, pour une enveloppe thermique affichée à 65 W.