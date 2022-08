Partenariat Intel-MediaTek : les modalités de ce rapprochement se précisent

En l'occurrence, MStar est effectivement une société qui produit une large gamme de puces d'entrée de gamme pour les téléviseurs intelligents abordables, tandis qu'Airoha a repris à son actif les activités de Mediatek dans les domaines des réseaux et du Bluetooth. MediaTek produit bien, en son nom propre, certains produits de ce type, mais la marque a de plus en plus axé son activité sur la conception de puces nettement plus perfectionnées techniquement, vouées entre autres aux smartphones et tablettes. Pour ces puces, des procédés de gravure plus récents (compris entre 7 et 4 nm actuellement) sont requis… et c'est pour l'instant TSMC qui se charge de leur fabrication.

Le passage de MediaTek chez IFS risque par contre d'avoir des conséquences sur les « petites » fonderies indépendantes comme UMC (United Microelectronics Corporation) ou PSMC (Powerchip Semiconductor Corporation). Car si l'entente continue d'être au beau fixe entre MediaTek et Intel, ces dernières pourraient bien voir une part importante de leur activité décroître sérieusement dans les prochaines années.