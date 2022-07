En jeu, le Core i9-13900K d'Intel serait seulement 5% plus rapide que son prédécesseur

En fin de semaine dernière, le testeur ExtremePlayer avait été le premier à publier des mesures réalisées avec un Core i9-13900K. Rappelons que le processeur n'est pas encore disponible et que le test utilise un modèle de préproduction très proche de la version finale. Cette première série de tests se focalisait sur des applicatifs avec des mesures réalisées sur CPU-Z, GeekBench, AIDA64, CineBench en version R20 et R23, Blender, WinRAR et 3DMark. Pour cette seconde partie, huit jeux ont été utilisés : Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, Far Cry 6, Forza Horizon 6, Monster Hunter: Rise, PUBG, FFIX Endwalker et CSGO.