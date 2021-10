Face au Ryzen ou à la génération précédente, le Core i7-12700K d'Intel fait +45 % sur CPU-Z

Plus intéressant, le site WCCFTech a comparé les résultats du Core i7-12700K à ceux de processeurs Intel d’ancienne génération, en l’occurrence les Core i7-11700K et Core i9-11900K, tous deux armés de 8 cœurs / 16 threads. En test mono-cœur, la puce Alder Lake se montre 17,3 % plus performante que le premier et 24 % supérieure au second ; en test multicœurs, elle les domine de 50 % et 45 % respectivement.