Huawei : La bêta EMUI10 basée sur Android Q officialisée par la firme

Des fonctionnalités pensées par Huawei pour EMUI 10 basé sur Android Q

Source : XDA Developers

Lors d'une conférence développeurs, le géant chinois a présenté, surcouche basée sur. Bien évidemment, de nombreuses nouveautés sont attendues, tandis qu'une bêta est déjà en service.La première fonctionnalité pour, et pas des moindres, n'est autre que l'amélioration du- qui arrivera également chez Apple avec iOS 10. Un mode sombre avec des touches bleues pour ne rien perdre en lisibilité pour l'utilisateur d'un smartphone. Toutes les applications pourront en profiter sous EMUI 10.a également été amélioré pour les appareils Huawei disposant d'une dalle OLED. Pour rappel, cette fonction permet d'accéder à certaines notifications et l'heure, même quand l'écran est éteint, sans consommer plus d'énergie !Pour finir, cetpromet également une exécution plus rapide des applications et une optimisation poussée. La stabilité sera donc au rendez-vous. On parle ici d'une option GPU Turbo 60% plus performante ou encore d'uneAlors que EMUI 10 sera disponible en bêta le 8 septembre pour les récents Huawei P30 et P30 Pro , ce sont notamment les Mate 20, Mate 20 Pro , Mate 20 X et Mate 20 RS qui pourront en profiter par la suite, ainsi que la future série des Mate 30